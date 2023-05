Auto belandt op zijn kop in Helmond, politie neemt bestuurder mee

Vliegtuig keert terug naar Eindhoven Airport na botsing met een vogel

EINDHOVEN - Een vliegtuig van Wizz Air is zondagmiddag kort na het vertrek vanaf Eindhoven Airport in de problemen gekomen. Door een botsing met een vogel is het vliegtuig teruggekeerd naar Eindhoven. De brandweer is uit voorzorg naar het vliegveld gekomen.