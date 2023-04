Schietincident in Nuenen: 31-jarige bewoner aangehouden

Eindho­venaar plakt tracker onder de buggy van zijn kind, maar zijn ex bedreigd en mishandeld? ‘Dat niet’

VALKENSWAARD - Dat hij een tracker had geplakt onder de kinderwagen van zijn kind, dat bij zijn ex was, gaf de Eindhovenaar wel toe. Maar de ex bedreigd, gestalkt en mishandeld? ‘Niet gebeurd!’ De officier van justitie wil hem evengoed vier maanden de cel in.