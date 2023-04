Ree dood na botsing met motor in Oirschot

met video Bestuurder verdwenen na autobrand op N261 bij Tilburg, politie zoekt chauffeur

TILBURG - De politie is op zoek naar de bestuurder van een auto die dinsdagmiddag in brand vloog op de N261 bij Tilburg. Brandweerlieden blusten het voertuig, maar de chauffeur was nergens te bekennen. Met de wagen kan niet meer worden gereden.