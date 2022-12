Agent in gezicht geslagen na aanhouding man met drugs in Berkel-Enschot

Verdachte (18) aangehou­den voor gewelddadi­ge overval op man (80) in Veldhoven

VELDHOVEN/TILBURG - Een 18-jarige man uit Rotterdam is vrijdagmiddag aangehouden op verdenking van het mishandelen en overvallen van een 80-jarige man in zijn woning in Veldhoven. Dat meldt de politie maandag.

7 november