Brand bij productieruimte van bakkerij Van Lieshout in Tilburg, bakkerij dinsdag weer open

Man (53) overleden na ruzie voor daklozenop­vang in Tilburg, Ossenaar (28) aangehou­den

TILBURG - Een 53-jarige man is overleden na een ruzie op 8 december in Tilburg, meldt de politie woensdag. Het slachtoffer werd zwaargewond aan de Reitse Hoevenstraat gevonden en bezweek enkele dagen later aan zijn verwondingen. De overleden man werd mogelijk mishandeld.

21 december