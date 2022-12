Dodelijke schietpartij maakt einde aan droom van rapper Boechi uit Tilburg: ‘Hij had nog zoveel voor zich’

Rapper Boechi uit Tilburg doodgescho­ten in Curaçao

TILBURG/WILLEMSTAD - In de Curaçaose hoofdstad Willemstad is donderdagavond laat de Tilburgse rapper Ruchendell Windster doodgeschoten. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen een lokale nieuwszender dat hij voor een voedseltentje vanuit een auto werd beschoten. De rapper met als artiestennaam Boechi is 30 jaar geworden.

