Man (53) overleden na ruzie voor daklozenopvang in Tilburg, Ossenaar (28) aangehouden

MET VIDEO Container komt los van vrachtwa­gen en klapt tegen verkeers­licht bij Biezenmor­tel, afrit N65 dicht

BIEZENMORTEL - Een vrachtwagencontainer is donderdagmiddag in een bocht gekanteld bij Biezenmortel. De wagen draaide vanaf de N65 de Heusdensebaan op, toen de container plots loskwam van de aanhanger. Door opruimwerkzaamheden is de afrit richting Biezenmortel dicht.

15 december