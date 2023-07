Donaties stromen binnen voor Tanya, die zonder maag Vierdaagse loopt: ‘Wat een power’

Live Vierdaagse | Voetje voor voetje in tjokvol Cuijk • Problemen op het spoor: ‘Blijf nog even in de stad’ • Lichte buitjes bij intocht

De laatste dag van de Vierdaagse is begonnen. Op deze Dag van Cuijk lopen de wandelaars door de Hatertse en Overasseltse Vennen richting de Maas, en trekken via Cuijk, Linden, Mook, Molenhoek en Malden richting hét hoogtepunt van deze week: de Via Gladiola. Volg alles in ons liveblog.