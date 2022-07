Eerste dag Vierdaagsefeesten waanzinnig druk, drie locaties veel te vol: ‘Iedereen had er zin in na drie jaar’

Teruglezen | De 103e Vierdaagse zit er officieel op

NIJMEGEN - De vierde en laatste dag van de 103de Nijmeegse Vierdaagse is in volle gang. De wandelaars lopen onder andere door Grave, Cuijk en Malden. Tot slot komen ze uit op de Via Gladiola in Nijmegen. Daar worden deze Vierdaagse-helden feestelijk ingehaald. Volg de verrichtingen van de wandelaars ook vandaag weer in ons liveblog hieronder.

19 juli