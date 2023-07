Live Vierdaagse | Eerste wandelaars over de finish • Door hersentumor kan Evert niet meelopen • Drukte in Groesbeek

In tweede en derde uur meeste stappen

Deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zetten de meeste stappen in het tweede en derde wandeluur, blijkt uit onderzoek van het Radboudumc. Dit geldt voor alle afstanden. Naarmate de dag vordert, daalt het gemiddeld aantal stappen iets, maar stijgt de hartslag.

Het ziekenhuis analyseerde gegevens van ruim 400 Vierdaagselopers gedurende de eerste wandeldag. Daaruit blijkt dat het wandeltempo het aantal stappen per uur bepaalt: dat tempo is dus het hoogst in het tweede en derde wandeluur. Ze zetten dan zo’n 6.000 à 6.500 stappen per uur.

Een verklaring hiervoor is dat ze dan nog niet zo moe zijn en nog relatief veel ruimte hebben om door te stappen. Het gemiddeld aantal stappen zakt later op de dag terug naar tussen de 5.000 en 6.000 per uur.