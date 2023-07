Live Vierdaagse | Halen de laatste lopers de finish op tijd? • Blaar laten prikken? 100 minuten wachten, alstublieft

Blaar laten prikken? Even 100 minuten wachten, alstublieft.

De wachttijd om blaren te laten prikken bij de post op de Wedren, is op dit moment veel hoger dan gebruikelijk op dit tijdstip. Zo'n 100 minuten duurt het voor een wandelaar aan de beurt is, zegt Han Pelster van het Rode Kruis. ,,De drukte op dit moment is normaal de drukte die je rond half 8, acht uur verwacht."

Opvallend: onderweg was het juist veel rustiger met wandelaars die hun blaren lieten prikken. Tussen de 520 en 530 wandelaars meldden zich langs de route met blaren. Gemiddeld waren dat er eerdere jaren zo'n 1600 onderweg. Hoe dat verschil is te verklaren, is volgens marsleider Henny Sackers nog onbekend. ,,Dat is niet te duiden. Gelukkig redden we het nog wel met de capaciteit aan vrijwilligers die we hebben."