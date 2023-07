Live Vierdaagse | Het is weer droog, maar voor hoelang? • Toiletten zorgen voor irritatie • Carolien met voet in gips doet noodkreet

Snollebollekes komen eraan! En dit staat er nog meer op de planning

Wat is er vandaag allemaal te zien tijdens de Vierdaagsefeesten? Nu al een van de hoogtepunten van de week: de Snollebollekes . De feestact van presentator Rob Kemps stond eerder dit jaar al vier keer achter elkaar in een uitverkocht GelreDome. Aan populariteit geen gebrek dus. Havana aan de Waal gaat even van links naar rechts, om 21.30 uur bij Matrixx Live aan de Kade .

Juist even zin in kalmte? Dat kan bij Joep Beving. De pianist maakt klassieke stukken die hij zelf omschrijft als ‘eenvoudige muziek voor complexe emoties’. Om 19.30 uur kruipt hij achter zijn piano in de Stevenskerk. Let wel: voor dit optreden heb je een kaartje nodig (27,50 euro).