Live Vierdaagse | Oudste vrouw (89) mag tóch meelopen na te laat komen • Soldaten al aan het bier • Zal het vandaag droog blijven?

Voetjes omhoog

Slecht nieuws voor de Amerikaanse soldaten Benjamin Bowman (vooraan) en Antonio Ramirez. Na een uurtje lopen mogen ze bij de Tuinwereld in Malden even met de voetjes omhoog. Lekker om zo even te wachten tot de rij voor de wc wat korter is, had Antonio bedacht. Hij zal zijn plas even moeten ophouden: nog vóór hij is uitgesproken roept zijn marsleider dat het weer tijd is. Binnen twee seconden staat het stel weer in het gelid en lopen ze door richting Mook.