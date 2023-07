Live Vierdaagse | Problemen op het spoor naar Nijmegen • Legioen op weg naar de Via Gladiola

Overgevlo­gen uit Curaçao, elk jaar weer: ‘Ik loop voor een goed doel, dat is mijn burger­plicht’

Weet je wat het gekke is? Rensley Victoria (56) heeft lang in Nijmegen gewoond. Maar pas sinds hij is verhuisd naar Curaçao, is hij met de Vierdaagse mee gaan doen. ,,Uit weemoed.”