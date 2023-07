Nu wandelt ze de 50 kilometer, maar vanavond staat Janneke op het podium met Bruls: ‘Kan niet zo goed zingen’

Live Vierdaagse | Gigantisch feest in Her­togstraat • Houden we het droog? • Bruls staat langs de route

De tweede dag van de Vierdaagse is woensdagochtend in alle vroegte van start gegaan. Op deze Roze Woensdag trekt het wandellegioen door het Land van Maas en Waal. De dag voert richting Hatert, Weezenhof, Alverna, Wijchen, Beuningen en Weurt. Dan komen de wandelaars via Nijmegen-West naar de Hertogstraat, waar het traditioneel één groot roze feest is. Volg alles in ons liveblog.