Recordopbrengst lopers voor goede doel: ‘Griezelig veel’

Oudste vrouw mag blijven lopen na late start Vierdaagse, maar duo dat te laat was voor startbe­wijs niet: zo zit dat

Regel is regel bij de Vierdaagse. De medaille is immers een koninklijk erkende onderscheiding. Maar dat betekent niet dat er nooit een uitzondering wordt gemaakt. ,,We kúnnen af en toe best flexibel zijn.”