Vierdaagse verstoort bedreigde diertjes? ‘Ridicuul’, zegt zelfs natuurbeschermer Jaap Dirkmaat

‘Paarden­sport­stem’ Ed van den Bent is dé voice van de Vierdaagse

NIJMEGEN - Hij is dé paardensportstem van Nederland. Deed openings- en sluitingsceremonies van de laatste zeven Olympische Spelen. En becommentarieert jaarlijks de 5 mei-herdenkingen in Wageningen. Maar misschien geniet NOS-verslaggever Ed van den Bent (65) nog wel meer van zijn rol als Vierdaagse-commentator. Dit jaar is hij voor de zevende achtereenvolgende keer de voice van de Via Gladiola.