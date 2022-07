Wildlopers Willy en Adrie en aardbeving bij Snollebollekes: Het belangrijkste Vierdaagsenieuws van de afgelopen 24 uur

1. Wildlopen

2. Veel wandelaars komen niet opdagen

De Vierdaagse gaat morgen van start met ruim 38.000 wandelaars. Dat is beduidend minder dan de laatste Vierdaagse in 2019, toen bijna 45.000 lopers hun startbewijs kwamen ophalen. Niet alleen schreven zich dit jaar veel minder wandelaars in, er haakten er ook veel meer af nog voordat de mars begonnen is. 2500 toen, 3700 nu. 5 procent toen, bijna 9 procent nu. Waarschijnlijk komt dat door weersverwachting en het skippen van de eerste marsdag, zodat het voor veel mensen geen echte Vierdaagse meer is.

3. Een lichte aardbeving bij Snollebollekes

Voor wandelaars en organisatie is de hitte een ramp, tinnengieterij De Tinnen Roos in Millingen heeft er iets positiefs van gemaakt. Een last minute bedachte tinnen speld met daarop een afbeelding van een smeltende 4 en het woord ‘3daagse’ is een grote hit. Bedenker Ramon Jahn moet inmiddels dag en nacht werken om genoeg speldjes te kunnen maken. ,,We zijn een paar keer per dag uitverkocht. Het is allemaal handwerk, elk speldje hebben we drie keer in de hand voordat die klaar is.”