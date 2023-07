Willemijn gaat het moeilijk krijgen morgen, maar niet door het lopen: haar doodzieke broer wacht op haar

De wonder­knieën van de oude Ooijse Wolf (88) hebben het weer 40 kilometer volgehou­den

Arnold Wolf (88) uit Ooij heeft wonderknieën. In 2004 kreeg hij twee knieprotheses die, tegen alle verwachtingen in, niet slijten. Dus is hij voor de dertiende keer van start gegaan voor de Vierdaagse. ,,Ze worden alleen maar beter. De orthopeed van het CWZ snapt er niets van”, zegt hij lachend.