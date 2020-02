Carnaval: een traditie waar we elk jaar volop over schrijven bij het ED

Dat laatste hangt dan weer samen met het volume van de krant. ,,Je moet verstandig gebruik maken van de beperkte ruimte. We kunnen nu eenmaal niet alles in geuren en kleuren beschrijven. En het is ook beter om uniform te werken.’’ Zo vliegen de uitslagen dus om de oren bij de journalisten die tijdens carnaval werken. Maar de kunst blijft om een scherp oog te houden. ,,Zo was ik een paar jaar geleden carnaval aan het vieren toen de persvoorlichter van de gemeente Sint-Oedenrode me belde om mede te delen dat een praalwagen in de fik vloog. Dat is natuurlijk nieuws.’’ En soms zijn juist de randverschijnselen interessant. ,,Probeer maar eens tijdens carnaval een taxi te boeken in Eindhoven. Je bent een van de honderden en voor een weinig lucratief ritje van Strijp naar Stratum komen ze je echt niet ophalen. Het is dan leuk om die worsteling van het zoeken naar vervoer in een artikel te omschrijven.’’



Het randgebeuren leent zich soms ook perfect om in dagboekvorm aaneen te schrijven. ,,Dat hebben we in het verleden regelmatig gedaan. Verslaggevers ter plaatse noteren wat hen opvalt. Ik vond het zelf als fervent carnavalvierder erg leuk om dat soort veldwerk te doen.’’ Met de moderne media kun je de lezer ook onderdompelen in de carnavalssfeer. ,,Maar je moet die wel selectief gebruiken’’, vindt Van de Ven. ,,Het is belangrijk om de kosten tegen de baten af te wegen. Je kunt een filmploeg of camerajournalist wel naar een heel kleine optocht sturen, maar hoe vaak wordt dit filmpje dan bekeken? Beter stuur je hem dan naar een groter evenement.’’