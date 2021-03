Chef magazine Sara van Gorp: ‘Onze nieuwe columniste schrijft over onderwerpen die veel mensen raken’

Met een enthousiaste redactieclub mooie magazines maken, daar leeft Sara van Gorp van op. Niet voor niks zit ze al ruim twintig jaar in het magazinevak. Als interviewer, chef en hoofdredacteur. Toen ze werd gevraagd om het magazine van het AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, de PZC, de Stentor en Tubantia te verfrissen, zei ze meteen ja. Een weekblad maken, een magazine voor een goed weekend, dat leek haar feestelijk. En dat is het ook.

Een tijdschrift om te verslinden

Sara van Gorp: ‘Het is een groot plezier om elke week een magazine te maken dat lezers kunnen verslinden. Want dat doen ze, heb ik inmiddels gemerkt. Toen ik net begon, hebben we met de hele redactie lezers gebeld. We wilden graag horen wat lezers van het magazine vinden, dat is voor ons het uitgangspunt van de magazinevernieuwing geweest. Wat lezen ze altijd en wat nooit? Op welk moment wordt het magazine gelezen? We hoorden dat lezers het magazine op een vast tijdstip met de buren uitwisselen, maar niet voordat de puzzels zijn gekopieerd, bijvoorbeeld.’

Mezza Boek van de Maand

‘Ik sprak heel verschillende lezers. Een lezeres wilde vooral lezen over musicalsterren. Een andere lezer wilde graag alles weten over het beleid van burgemeesters in coronatijd. We hoorden dat lezers meer willen lezen over muziek (dat snap ik als ex-pianist maar al te goed), meer over gezondheid en dat lezers meer tips van elkaar willen horen. En zo nog meer. Omdat het magazine door zo veel mensen wordt gelezen (we hebben een miljoen abonnees) is het ongelofelijk divers. Dat vraagt om een magazine met veel ruimte voor veel verschillende onderwerpen. Dus hebben we de nieuwe rubriek ZINin met tips voor uitjes, nieuwe muziek, romans, B&B’s, cultuur. Kortom: de leuke dingen van het leven. Ook kiest ons kersverse boekenpanel vanaf nu elke maand het Mezza Boek van de Maand uit. Want aandacht voor boeken, die houden we volop.’

Volledig scherm Haico van der Heijden in de rubriek Mijn weekend van Mezza. Foto: Marjolein van der Klaauw © Marjolein van der Klaauw

Openhartig over gezondheid

‘We hebben een nieuwe rubriek waarin bekende Nederlanders openhartig vertellen over gezond leven. Wat lukt wel en wat gaat minder? In de eerste aflevering vertelt Anita Witzier (die we komend weekend gaan zien in The Passion) bijvoorbeeld over haar oplossing om na 28 jaar slecht slapen eindelijk een wat betere nachtrust te hebben. En ook over botox, opvliegers en hormoontherapie.

Omdat we hét magazine zijn voor een goed weekend en omdat we graag meer lezers willen zien in het magazine, beginnen we elke week met een lezer over dat wat hij of zij het liefste doet in het weekend. Komende week is dat lezer Haico die al jarenlang sleutelt aan een prachtige oldtimer waarmee hij ooit hoopt te racen.’

Volledig scherm Heleen van Royen, de nieuwe columniste van Mezza Foto: Jeannette Huisman © Jeannette Huisman

Nieuwe columnist: Heleen van Royen!

‘Natuurlijk hebben we nog steeds onze boeiende interviews en achtergrondartikelen. En de vertrouwde rubrieken Bv De Liefde en Geld & Geluk willen we niet missen. Joost Prinsen geeft ook in het verfriste magazine elke week raad en Egbert Jan Riethof deelt zijn leven met ons. Dit team wordt versterkt met een nieuwe columniste. Ik ben blij dat Heleen van Royen ja heeft gezegd. Zij zal voor Mezza schrijven over haar persoonlijk leven. Ze heeft een geweldige pen, ze schrijft parels van zinnen. Heleen van Royen is een sprankelende vrouw van 56, die intussen ook oma is. Zij schrijft over onderwerpen die veel mensen raken. Onderwerpen waarin we ons kunnen herkennen of die ons een andere blik geven. Kortom: wij verheugen ons op de columns van Heleen van Royen. In Mezza zullen we haar op een nieuwe manier leren kennen.’

Verfrist en vertrouwd

Volledig scherm Cover Mezza zaterdag 27 maart © ADR Nieuwsmedia ‘Het vernieuwde magazine is dus verfrist, maar tegelijkertijd vertrouwd. Dat is wat lezers ons lieten weten die we ons proefnummer lieten zien. ‘Het voelt vertrouwd’, schreven ze. Want inderdaad, tijdens het maken van het vernieuwde magazine hebben we meerdere keren een lezers gevraagd naar hun mening. Welke naam hun voorkeur zou hebben, dat werd dus Mezza. Omdat een magazine een intermezzo is, een moment van pauze. We vroegen wat lezers misten en wat ze wilden houden. En we vroegen wat ze van de nieuwe rubrieken vonden. Dat hebben we allemaal meegenomen bij het maken van de eerste Mezza. En zo blijven we ontwikkelen en met veel plezier de mooiste magazines maken, magazines voor een goed weekend.’

Sara van Gorp: van HP/De Tijd tot Kek Mama tot NU.nl



De nieuwe chef van Mezza, Sara van Gorp, heeft meer dan 20 jaar ervaring in de magazinewereld.

Als interviewer: ze deed er talloze voor onder meer HP/de Tijd, Marie Claire, Vrij Nederland en voor (online) tv-programma’s.

Als maker: ze was chef redactie van verschillende magazines en hoofdredacteur van o.a. Kek Mama. En als vernieuwer: in haar acht freelance jaren was Sara betrokken bij de opzet van verschillende nieuwe magazines. Ook deed zij de content strategie voor Oudersvannu.nl en maakte zij met haar team Kekmama.nl tot een succesvol online platform.

Voordat Sara naar ADR Nieuwsmedia kwam, maakte zij als creative director Groei & Innovatie bij Sanoma (nu DPG Media Magazines) nieuwe magazinespecials van o.a. NU.nl en Libelle en zij zette o.a. een nieuw eenmalig magazine op, het Tijdschrift voor jezelf. Naast haar werk als magazinemaker was Sara ook dagvoorzitter en trainer Spreken voor Publiek.