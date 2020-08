Van Nice tot Parijs: De Tour volg je bij het ED!

Nieuw dit jaar is de mobiele studio van In Het Wiel. Een veilige omgeving waar we volgens alle covid-19 richtlijnen toch onze live-uitzendingen kunnen maken zonder dat we in aanraking hoeven te komen met ongewenste zaken. Je vindt In het Wiel in onze app en op onze website.



Live-uitzendingen

“In Het Wiel” startte ooit als een soort guerrilla-verslaggeving. Een klein en mobiel team van gedreven professionals, dat overal in de grote wielerrondes kan opduiken om de meest spraakmakende ontwikkelingen direct te laten zien en analyseren. Dit jaar verzorgen Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam de populaire live-uitzendingen vanuit een mobiele studio van plexiglas. Daar interviewt hij renners, analisten en andere deskundigen in levenden lijve, of via een live videoverbinding.

De live-uitzendingen zijn elke dag direct na de etappe en ‘s avonds om 20.00 uur



Podcast In Het Wiel

Naast de video-versie produceren Thijs en Hidde ook elke ochtend een In Het Wiel-podcast , gericht op de etappe van die dag. ,,Die duurt een kwartier”, vertelt de voormalig profrenner. ,,En is onder anderen bedoeld voor de mensen die op weg zijn naar hun werk.” Uit alle cijfers blijkt dat veel wielerfans de reguliere IHW-podcast zeer waarderen.

De podcast is elke ochtend rond 07.00 uur te beluisteren.

Van de podcast wordt ook een video gemaakt die ook in de ochtend On Demand beschikbaar is. Op rustdagen en de maandag na afloop van de Tour is er een langere versie van de podcast.



Tour Livequiz:

Dagelijks om 19.30 is er in In Het Wiel een Tour Livequiz met presentator Hidde van Warmerdam. Weet jij als echte Tourliefhebber alle 12 vragen te beantwoorden? Dan maak je kans op mooie prijzen. Download de ED app en speel mee



Tour Samenvattingen:

Dankzij de samenwerking met de organisatie van de Tour, de A.S.O kijk je in

In Het Wiel de etappe-beelden terug wanneer het jou uitkomt. Elke dag een samenvatting van de etappe van de dag met commentaar van Hidde van Warmerdam. Elke dag 2 uur na de etappe.