Actie Eindhoven Airport tegen overvolle wegen: Pak de bus en de trein

Voor wie 's morgens in alle vroegte op de luchthaven moest zijn, was het openbaar vervoer nooit een optie. Maar de dienstregeling voor bussen wordt aangepast waardoor vroege reizigers toch tegen half zes 's morgens op de luchthaven kunnen geraken. Ook komt er een 'dweilbus'; een laatste bus die rond kwart over twaalf 's nachts de reizigers en Airport-werknemers alsnog vervoert.

De luchthaven is een nieuw offensief gestart om meer passagiers in het openbaar vervoer te krijgen. Dat werd donderdag duidelijk bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal passagiers van Eindhoven Airport steeg met 3 procent licht naar 1,28 miljoen. Het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) bleef ongeveer gelijk ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Vliegtuigen zaten de afgelopen maanden voller. De prognose over heel 2019 is 41.000 vliegbewegingen en 6,5 miljoen passagiers.