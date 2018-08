Actievoerende piloten in Eindhoven: meer stakingen dreigen

,,De eerste keer staken is lastig, maar na een tijd kom je in vorm", hield Van Doesburg de piloten voor. Gezien de houding van het bedrijf is wat de VNV betreft 'nog een staking nodig'. Al durft de pilotenbond daar nog geen termijn aan te koppelen. Ondertussen onderhandelt vakbond FNV nog over een aparte cao voor het cabinepersoneel. Die bond gaat komende week met de Ierse prijsvechter om tafel. Als ook daarin geen stappen worden gezet, sluit de FNV ook stakingen onder het cabinepersoneel niet uit.



Nederlandse piloten strijden, net als in Duitsland, Ierland, België en Zweden, voor betere arbeidsvoorwaarden bij prijsvechter Ryanair. Ze wilden de hele vrijdag hun vliegtuigen aan de grond laten staan. Donderdag oordeelde de rechter dat de pilotenstaking door mocht gaan. Kort daarna liet Ryanair weten dat er desondanks geen vluchten uit zouden vallen. Volgens de VNV zijn er vrijdag zo'n acht Belgische freelance piloten ingezet om de stakende piloten te vervangen.