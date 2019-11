Airport Eindhoven: Wat te doen met dronken passagiers, olievlekken en boksbeugels

Achter de schermen De piloten van Transavia: ‘Stedentrip’ van 50 minuten van Eindhoven naar Ibiza

13 oktober EINDHOVEN - Met zijn handen over zijn oren tegen de herrie, duikt hij naar beneden. Hij steekt zijn hoofd in de landingsgestelruimte, amper een vierkante meter groot. Zijn ogen glijden langs buizen, slangetjes, leidingen en kastjes. Alert op een straaltje vloeistof hier of een beschadigd stukje staal daar. Het is routinewerk dat nooit een routine mag worden. Want dan zie je misschien zaken over het hoofd.