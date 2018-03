Beslissing over groei Eindhoven Airport mogelijk uitgesteld

Eindhoven Airport kan verder met tijdelijk parkeerterrein

21 maart EINDHOVEN - Eindhoven Airport kan doorgaan met de sloop van een bedrijfspand op de Luchthavenweg 24 en de inrichting van het vrijkomende perceel tot tijdelijk parkeerterrein met 460 plaatsen. Dit is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank in Den Bosch die woensdag gedaan is.