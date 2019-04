Eindhoven Airport-baas: British Airways kreeg 'nee'

Hij is net terug uit Aruba. Eindhoven Airport-baas Joost Meijs (49) was daar vorige week nog om een basisschool uit te zoeken voor zijn vierjarige zoontje. Want vanaf 1 september verruilt hij zijn directiekantoor in Eindhoven voor die van het Koningin Beatrix International Airport op Aruba. Het Papiaments onder de knie krijgen moet voor hem niet zo'n probleem zijn. Hij woonde jarenlang in São Paulo en spreekt daardoor vloeiend Portugees, wat erg lijkt op Papiaments. Meijs maakt een carrièrestap naar een luchthaven op een eiland dat qua oppervlakte te vergelijken is met Texel, met meer dan de helft minder passagiers dan Eindhoven Airport, maar wel met ongeveer evenveel vliegbewegingen. Meijs: ,,Op een gegeven moment moet je door, dat is goed voor jezelf en goed voor het bedrijf. Soms moet je de kussens weer even opschudden."