Eindhoven Airport ontwaakt: ’s Nachts gaan de deuren van de luchthaven op slot

Een stel heeft zich genesteld in een hoekje van het plein voor het luchthavengebouw. Ze zitten in kleermakerszit tegenover elkaar. Hun koffers dienen als ruggensteun. Over hun knieën ligt een groene doek. Eronder slaapt hun dochtertje. ,,Even voor middernacht kwamen we hier aan. Maar toen we naar binnen liepen, dirigeerde de bewaking ons naar buiten”, vertelt Edres Nasrula (32). Zo zitten ze er dus al drieënhalf uur. Om hen heen zijn zo nog vele tientallen mensen de deur gewezen. Wat de meesten van hen niet wisten, is dat Eindhoven Airport ’s nachts de deuren op slot doet. In tegenstelling tot centrale luchthavens zoals Schiphol, Londen Heathrow en ‘JFK’ in New York die 365 dagen per jaar en 24 uur per dag geopend zijn.