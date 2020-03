Eindhoven Airport zag in februari nog stijging aantal passagiers, op Schiphol al flinke daling door corona

Eindhoven Airport had in februari 439.000 passagiers, tegenover 405.000 in dezelfde maand vorig jaar. Rotterdam steeg van 95.000 passagiers februari vorig jaar naar 104.000. Het aantal passagiers op Maastricht Airport verdubbelde in de maanden februari ruim van 6700 naar 14.000. Deze cijfers zullen in maart een flinke daling laten zien, omdat de snelle verspreiding van het virus in Europa en bijbehorende maatregelen pas in maart op gang kwam.