Eindhovense Ryanair-crew klaar voor acties

EINDHOVEN - Nagenoeg alle in Eindhoven gevestigde personeelsleden van Ryanair willen actievoeren. Dat is de uitkomst van twee bijeenkomsten op Eindhoven Airport woensdag. Ryanair ontvangt volgende week een ultimatum.

Gaat de Ierse luchtvaartmaatschappij niet binnen enkele dagen in op de eisen van het personeel, dan volgen acties. Dat lijkt op zijn vroegst in of na het weekeinde van 1 en 2 september te kunnen leiden tot stakingen. De rechter oordeelde onlangs, vlak voor de staking van Ryanair-piloten, dat een werkonderbreking 72 uur van tevoren moet worden aangekondigd. De maatschappij mag in het vervolg geen stakingsbrekers inzetten.

Zo'n 98 procent van de FNV-leden is voor acties. Dat zegt Asmae Hajjari van vakbond FNV. Cabinepersoneel van Ryanair was woensdag in Eindhoven bijeen voor overleg over mogelijke acties. Doel is een ultimatum op te stellen voor de top van de Ierse luchtvaartmaatschappij. Als Ryanair het personeel niet tegemoetkomt, sluit vakbond FNV stakingen niet uit.

De werknemers eisen vooral betere arbeidsomstandigheden. Er werken in totaal 83 cabinemedewerkers van Ryanair in Eindhoven. Dertig medewerkers zijn direct in dienst bij de budgetvlieger. De rest komt via het uitzendbureau Crewlink en Workforce. Beide Ierse uitzendbureaus leveren vrijwel alleen personeel aan Ryanair.