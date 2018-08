Grote onzekerheid bij Ryanair-reizigers op Eindhoven Airport

Nederlandse piloten van Ryanair leggen vrijdag, net als een deel van hun collega's elders in Europa, het werk neer. Ze willen vooral betere arbeidsvoorwaarden. De maatschappij stapt nu naar de rechter, om de actie te voorkomen. ,,Ik weet niet goed wat wij moeten doen als er morgen gestaakt wordt", laat Rianne Beulen uit Roermond weten. Ze zou vrijdag vanaf Eindhoven Airport voor een lang weekeinde naar Sevilla vliegen waar ze een hotel heeft geboekt. ,,Het roept veel vragen op, worden de vluchten omgeboekt? Krijgen we het ticketbedrag retour? En hoe zit het dan met de hotelkosten?"

Doorverwezen

Het zijn vragen die ze bij het 'customer service center' op Eindhoven Airport ook binnenkrijgen. Zo willen reizigers weten of ook hun vlucht wordt geannuleerd. Daar worden klanten vooralsnog echter doorverwezen naar Ryanair. Maar dat levert nog niet veel op. Officieel zijn vluchten nog niet geschrapt en met de Ierse luchtvaartmaatschappij in contact komen, blijkt erg lastig. Wachttijden bij de online klantendesk lopen op tot twee uur, blijkt uit verhalen van reizigers.

Roald Lemmen uit Eindhoven zou morgen samen met zijn oud-studiegenoot Sjef naar Londen vliegen. ,,Dat gaat niet door als er gestaak wordt en hebben we onder andere een hostel en concerttickets voor niks geboekt. Ryanair zal het geld van onze vlucht terug betalen maar de rest zijn we gewoon kwijt", vertelt Lemmen. ,,Ik snap dat de piloten goede redenen hebben om te staken maar ik begrijp niet waarom dit in het vakantie seizoen moet plaatsvinden." Wat hem betreft zou een staking op een andere moment ook impact hebben.

In totaal worden naar schatting tegen de 60.000 reizigers getroffen. Met de staking sluit de Nederlandse pilotenbond VNV zich aan bij collegapiloten in Duitsland, Ierland, België en Zweden die eerder al lieten weten vrijdag de hele dag te staken. VNV zegt al acht maanden met Ryanair in gesprek te zijn over een nieuwe cao zonder dat er significante vooruitgang is geboekt.