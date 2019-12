Hoe personeelstekort op Schiphol een Eindhovens probleem werd

De afgelopen twee weekeinden kwam het luchtverkeer op Eindhoven Airport in totaal een keer of achttien tijdelijk stil te liggen. Vertraging dus. Maar waarom speelt dat alleen in Eindhoven?

Dat komt omdat Eindhoven Airport een geval apart is. De Vliegbasis Eindhoven is een militair vliegveld met civiel medegebruik. De burgerluchtvaart van maatschappijen zoals Transavia, Wizz Air en Ryanair gaan via Eindhoven Airport. Maar omdat het een vliegbasis is, is de gehele afwikkeling van die vluchten in militaire handen. In de verkeerstoren op Eindhoven Airport werken dus mensen van Defensie. Zulke militairen werken ook in Amsterdam waar de personeelstekorten zijn.