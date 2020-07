In juni bijna 611.000 minder passagiers op Eindhoven Airport dan vorig jaar juni

46.774 mensen stapten in juni op Eindhoven Airport in het vliegtuig. Dat is maar liefst 610.874 minder dan vorig jaar in juni, toen er 657.648 passagiers waren. Toch zien we sinds de coronacrisis wel weer een stijgende lijn. In april waren er bijna 7750 passagiers en in mei ruim 12.000.

Deze trend is er ook bij de andere Nederlandse luchthavens. Dit jaar had Schiphol in juni ruim 471.000 passagiers tegenover ruim 6.5 miljoen in juni vorig jaar. Rotterdam The Hague Airport telt afgelopen juni bijna 8000 passagiers en vorig jaar in dezelfde periode 240.000. Bij Maastricht Aachen Airport 390 tegenover 48.900 vorig jaar. Groningen Airport Eelde had afgelopen juni 47 passagier. Dat waren er vorig jaar in juni bijna 21.000.