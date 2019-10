Nieuwe beelden: ook passanten ontsnapt aan instorting parkeergarage Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Niet eerder vrijgegeven bewegende beelden onderstrepen nogmaals dat het een wonder is dat niemand gewond raakte bij de ineenstorting van de parkeergarage op Eindhoven Airport. De beelden zijn woensdagavond te zien in het tv-programma De Kennis van Nu.

Niet alleen bouwvakkers, ook passanten zijn op een haar na ontsnapt aan de ineenstortende parkeergarage op Eindhoven Airport in mei 2017. Luttele seconden voor het moment waarop met donderend geraas puin naar beneden komt, reed er nog een auto. Die lijkt van de plek te komen waar een deel van de resten van de garage terechtkwam. Dat blijkt uit nooit eerder openbaar gemaakte bewakingsbeelden, die worden getoond in Kennis van Nu op NPO2.

Het wetenschapsprogramma met presentator Diederik Jekel gaat tijdens de uitzending in op de ramp met de betonnen parkeergarage bij de luchthaven. De Eindhovense hoogleraar Simon Wijte laat aan de hand van de bewegende beelden van beveiligingscamera 114 van de Koninklijke Marechaussee zien hoe de garage bezweek vanaf 45 seconden na de klok van 19.00 uur. Foto's van de bewegende beelden zijn eerder gepubliceerd in het rapport van adviesbureau Hageman, waar Wijte eveneens aan verbonden is. Het bureau deed in opdracht van verantwoordelijk bouwer BAM onderzoek naar de oorzaak van de ineenstorting van het gebouw. De in het geheel afgebroken en herbouwde garage is vorige week in gebruik genomen, ruim twee jaar na de aanvankelijk geplande opleveringsdatum.

Niet zo sterk

In het bouwlaboratorium van de Technische Universiteit in Eindhoven zijn inmiddels 82 proeven gedaan om na te gaan welke type vloeren moeten worden gerepareerd. Van de zogenaamde breedplaatvloeren werd door de Eindhovense ramp duidelijk dat ze niet zo sterk waren als waar altijd van uit is gegaan.