Of Eindhoven Airport mag uitdijen tot 73.000 vluchten per jaar is geen uitgemaakte zaak

Handtasje aangezien voor boksbeugel op Eindhoven Airport: boete en vlucht gemist

5 september EINDHOVEN - Het was een onschuldig tasje met een handvat in de vorm van een kroontje. Óf een boksbeugel, zoals de marechaussee op Eindhoven Airport vond. De gevolgen waren fors, want de eigenaresse miste daardoor haar vlucht naar Stockholm.