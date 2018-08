Ook FNV stelt Ryanair ultimatum

Druk

Elders in Europa probeert het ontevreden personeel nu via aandeelhouders van Ryanair een oplossing te vinden voor het slepende conflict over arbeidsvoorwaarden. Vakbonden uit België, Spanje, Italië en Portugal roepen de aandeelhouders in een open brief op om druk uit te oefenen om het verdienmodel van de maatschappij te veranderen. De bonden menen dat budgetmaatschappijen in Europa in staat moeten zijn om winstgevendheid te combineren met een gezond arbeidsklimaat.