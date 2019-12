Parking Eindhoven Airport: Geen enorme parkeerflat, maar meerdere gebouwen

EINDHOVEN - De toekomstige extra parkeergarage bij Eindhoven Airport, op het huidige P5-terrein, gaat bestaan uit twee of drie gebouwen. Een enorme parkeerflat van tien etages hoog, waarvan eerder sprake was, komt er in elk geval niet.

Het moeten gebouwen met uitstraling worden: een fraaie en duidelijke markering op de plek waar de nieuwe toegangsweg naar de luchthaven is gesitueerd. Vanuit noordelijke richting komen auto's vanaf de A58 en de Spottersweg aan rijden; vanuit de andere richting over een nieuw aan te leggen verbinding vanaf de Anthony Fokkerweg, de zogenoemde 'backbone'.

Het is de bedoeling dat de nieuwe parkeergarage een trapsgewijze opbouw krijgt, waarbij de bouw aan de kant van de Spottersweg het laagst is. De top kan even hoog worden als die van hotel Tulip Inn op de terminal: zo'n 45 meter. Een hoge parkeerflat, zoals aanvankelijk de bedoeling leek, is daarmee van de baan.

4200 plaatsen

Een en ander blijkt uit het onlangs vastgestelde bestemmingsplan voor de nieuwe parking op de hoek van de Spottersweg en de Luchthavenweg. Die garage gaat in totaal maximaal 4.200 parkeerplekken tellen. Ter vergelijking: op het huidige terrein kunnen 1437 auto's gestald worden. De gemeenteraad bespreekt het plan in de vergadering van 21 januari.

Volgens Eindhoven Airport is een uitbreiding van de parkeerruimte nodig, onder meer vanwege de groei van het aantal passagiers in de komende jaren en het verlies van andere terreinen, waaronder P8 (Westfields, 1785 plekken). Weliswaar is het aantal vluchten tot 2022 bevroren op 41.500 per jaar, maar door de inzet van grotere vliegtuigen en een hogere bezetting van de toestellen neemt het aantal passagiers verder toe, verwacht Eindhoven Airport.

Volgens de luchthaven zijn er ook meer parkeerplekken nodig vanwege de groei van het aantal autoverhuurbedrijven en het aantal mensen dat op de luchthaven werkt. De nieuwe parking op P5 moet tot 2025 ruim voldoende soelaas bieden, verwacht Airport.

In het plan wordt ervan uitgegaan dat op zijn vroegst eind 2021 het eerste deel van de parkeergarage - met in totaal 1400 plekken - gereed zal zijn. In het jaar erna zou dan deel twee - met 2600 parkeervakken - in gebruik genomen kunnen worden.

EazzyPark

Tegen de bouw van de parkeergarage zijn twee zienswijzen ingediend, onder meer door parkeerbedrijf EazzyPark. Deze zijn grotendeels ongegrond verklaard. Volgens Eazzy Park is de nieuwe parkeergarage niet nodig; de capaciteit van verhuurbedrijven rondom de luchthaven is ten onrechte niet meegeteld, vindt EazzyPark. Door de bouw van een nieuwe parkeergarage wordt Eindhoven Airport bovendien bevoordeeld, vindt het parkeerbedrijf.