Pilotenstaking: thuis-toestellen Ryanair toch vertrokken vanaf Eindhoven Airport

Nederlandse piloten strijden, net als in Duitsland, Ierland, België en Zweden, voor betere arbeidsvoorwaarden bij prijsvechter Ryanair. Ze wilden de hele vrijdag hun vliegtuigen aan de grond laten staan. Donderdag oordeelde de rechter dat de pilotenstaking door mocht gaan. Kort daarna liet Ryanair weten dat er desondanks geen vluchten uit zouden vallen: er worden Belgische freelance piloten ingezet om de stakende piloten te vervangen.

Volgens de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers heeft Ryanair zich in de afgelopen cao-onderhandelingen verre van constructief opgesteld. Een ultimatum om te voldoen aan minimumeisen van de vakbond bleef onbeantwoord. ,,We willen dat Ryanair piloten doorbetaalt bij ziekte. Ook willen we een pensioenregeling en een einde aan de schijnzelfstandigheid die piloten hebben”, zei VNV-woordvoerder Joost van Doesburg donderdag voor aanvang van de zitting.