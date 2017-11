Pleidooi in debat over Airport: 'Dan moet het vliegen maar duurder'

EINDHOVEN - In het Parktheater in Eindhoven vond maandagavond het ED Debat in de Stad plaats, met als thema de toekomst van Eindhoven Airport. Met 120 bezoekers was de zaal tot en met het laatste plekje bezet.

Een lokale vliegtaks, met de opbrengst waarvan de nadelige gevolgen van een almaar uitdijende luchthaven -vooral in de vorm van geluidhinder- kunnen worden bestreden? Een innovatieve luchthaven in de slimste regio ter wereld zou daartoe zomaar zelf het voortouw kunnen nemen, bepleitte GroenLinks-raadslid Rik Thijs maandagavond tijdens het door het ED georganiseerde debat over Eindhoven Airport.

Luchthavendirecteur Joost Meijs zag het idee niet zo zitten. Of en onder welke randvoorwaarden Airport na 2019 kan doorgroeien, is volgens Meijs een vraag die de komende jaren moet worden beantwoord, in overleg met alle betrokkenen. Daartoe behoren ook de omwonenden, herhaalde hij.

Diverse aanwezigen in de zaal plaatsten vraagtekens bij de inbreng die de omwonenden hebben (gehad) in dat proces, óók in de voorbije jaren. Of, zoals een inwoonster van Wintelre het aan het eind van de avond op luide toon verwoordde: ,,Ik voel me een excuustruus. Ik voel me serieus genómen."

Resultaten

Volgens Bernard Gerard van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) is die inbreng er echter wel degelijk geweest. Hij wees op in het verleden behaalde resultaten, zoals de late landingen die maar tot 23.30 uur in plaats van 00.00 uur mogen plaatsvinden. Ook leidde het verzet aan de Alderstafel zeven jaar geleden tot 10.000 vluchten minder dan aanvankelijk voor Eindhoven waren gepland.

Volgens BVM2 is er nog steeds enige ruimte voor groei van Eindhoven Airport, maar moet die dan wél verdiend worden met stillere en schonere vliegtuigen. De milieuwinst die het vliegen met dat soort toestellen oplevert, kan voor de helft ten goede komen aan een uitbreiding van het aantal vluchten; de andere helft moet vertaald worden in maatregelen die de leefbaarheid in de regio verbeteren. Verder is BVM2 voor terugkeer naar de oude openingstijden.

Biofuel

Gerard daagde directeur Meijs uit om luchtvaartmaatschappijen ertoe te dwingen schonere brandstof te tanken -biofuel- waarmee de zwaar vervuilende kerosine wordt aangelengd. Deze antwoordde daarop dat dat financieel gezien geen haalbare kaart is: de prijs van biofuel is volgens hem ongeveer tien keer duurder dan kerosine. ,,Dan moet het vliegticket maar duurder ", vond Gerard. ,,Dan wordt er automatisch minder gevlogen." Hij vond Rik Thijs aan zijn zijde: ,,Het is eigenlijk te gek voor woorden dat je voor twee tientjes op en neer kunt naar Oslo." Zoals hij overigens onlangs zelf had gedaan.

Andere aanwezigen in de zaal, onder wie Willem van den Brink uit Eindhoven-Noord, pleitten ervoor om een groot aantal vakantievluchten te schrappen. Als de luchthaven zo belangrijk is voor Brainport, focus dan op de zakelijke bestemmingen, vond Van den Brink. Dat komt tegelijk de leefbaarheid van de regio -en dus ook die van de Brainport-medewerkers- ten goede.