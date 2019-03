Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen groeistop Eindhoven Airport

,,De bewoners rondom Eindhoven Airport hebben een time-out verdiend”, zegt D66'er Jan Paternotte. ,,En voor Rotterdam The Hague Airport denken we er hetzelfde over. Dit zijn voornamelijk vliegvelden voor vakantievluchten, die nauwelijks extra banen opleveren.” Zijn collega Eppo Bruins (ChristenUnie) voegt toe: ,,We moeten nu pas op de plaats maken. De groeiplannen gaan wat ons betreft in de ijskast tot we hebben uitgedokterd in hoeverre groei van de luchtvaart nog wel bij onze toekomst past.”