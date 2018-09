Rek in milieuregels rond Airport

UPDATE Weer acties bij Ryanair in de maak

7 september AMSTERDAM/EINDHOVEN - Het cabinepersoneel van Ryanair in Nederland bereidt acties voor om hun roep om betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten. Volgens vakbond FNV zal sprake zijn van een gecoördineerde actie waaraan ook bonden in Italië, België, Portugal en Spanje zullen meedoen. Gemikt wordt op stakingen in de laatste week van september, tenzij Ryanair voor die tijd over de brug komt.