Ryanair probeert via rechter staking te voorkomen

Pilotenvakbond VNV is woedend en noemt de stap een 'Ryanair-aanval op het Nederlands stakingsrecht' wat een fundamenteel recht is van werknemers in Nederland. De bond laat weten verrast te zijn door de stap van Ryanair omdat nergens anders in Europa is geprobeerd om via de rechter een staking tegen te houden. ,,Bovendien is nog niet het voornemen uitgesproken om deze zomer bij Ryanair te gaan staken", laat de VNV weten.