Ryanair verdedigt sluiting Eindhovense basis

Hij is de laatste maanden meer bezig met aardbeien dan met vliegtuigpassagiers. Ryanair-stewart Gustavo Vargas (37) is vrijwilliger op de stadsakker in Eindhoven-Noord waar hij tuinierde voor de Voedselbank. ,,Maak ik me toch nog nuttig”, zegt de Ryanair-medewerker bij de koffieautomaat in het Eindhovense gerechtsgebouw. Hij werkte tot november vorig jaar op de basis van de prijsvechter in Eindhoven werkte. Gisteren eiste Vargas bij de Eindhovense kantonrechter, samen met zeven van zijn collega’s, dat zijn contract wordt beëindigd, dat hij een ontslagvergoeding krijgt en daarnaast een schadevergoeding.