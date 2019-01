Scepsis over aanpak vlieghinder Eindhoven Airport

,,Eigenlijk stelt het niks voor. Waar kunnen we als inwoner echte invloed hebben?", vroeg een toehoorder zich af. Hem was net uitgebreid verteld wat de Proefcasus Eindhoven Airport behelst. ,,Dat is een informeel consultatieproject, waarvoor een aantal organisaties zijn uitgenodigd", legde Bernard Gerard van BVM2 uit. Die organisaties denken mee over hoe Eindhoven Airport duurzaam doorontwikkeld kan worden. De uitkomst gaat als advies naar het kabinet.

Gerard: ,,Met z'n allen gaan schreeuwen heeft politiek invloed, maar met de proefcasus kun je juridisch niks. Pas als het kabinet met een nieuw Luchtvaartbesluit komt, en het is nog maar de vraag of dat er komt, kun je naar de Raad van State. En die kijkt dan alleen of de procedure correct is verlopen." ,,Daar word ik wel eens triest van", reageerde Klaas Kopinga, voorzitter BOW (Belangenbehartiging Omwonenden Welschap).

In wijkcentrum Braecklant waren maandagavond zo'n 50 mensen afgekomen op de informatieavond over Eindhoven Airport. ,,We willen een Brainportwaardige luchthaven, waar het evenwicht tussen hinder en profijt wordt bewaard", zei burgemeester Hans Gaillard. ,,Hoezo Brainport? Tachtig procent bestaat uit vakantievluchten", was de reactie vanuit de zaal. ,,En de echte lawaaibakken zijn de militaire vliegtuigen. Kunnen die niet verhuizen?" Kopinga: ,,Dat willen de militairen zelf niet. En daar ben ik wel blij om, want zo houdt de leeuw de tijger in bedwang."

Fijnstof

Naast de geluidsoverlast is ook de uitstoot van fijnstof een probleem. Kan dat in Son en Breugel gemeten worden? Joris van Dam, raadslid PvdA/GroenLinks, legde uit dat regionaal de Omgevingsdienst daar nu naar kijkt. ,,Als daar niks uitkomt, gaan we kijken of we lokaal iets kunnen doen."