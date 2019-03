UWV: ‘Ryanair moet vliegers houden’

Salaris

Volgens de vakbonden zitten piloten met behoud van hun salaris thuis en hoeven ze alleen vluchten te accepteren van Ryanair die beginnen en eindigen in Nederland. Die zijn er momenteel niet. Het UWV ging in januari al mee in het bezwaar van de bonden die vonden dat de ontslagaanvraag niet in behandeling mocht worden genomen. Ryanair leverde vervolgens extra argumentatiemateriaal, maar kreeg uiteindelijk toch nul op het rekest. De sluiting van de Ryanair-basis in november zou in elk geval gelden voor de wintermaanden. Of Ryanair voor komende zomer opnieuw toestellen op Eindhoven Airport zou willen stationeren, is nog niet bekend.