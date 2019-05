'Vertraging in toezicht op bouw' door controle van risicovloeren

UPDATE Veel meer risicoge­bou­wen na in­stort-fiasco parkeerga­ra­ge Eindhoven Airport

23 mei EINDHOVEN - Veel meer kantoren, ziekenhuizen, schoolgebouwen en parkeergarages moeten worden onderzocht na het instorten van de parkeergarage op Eindhoven Airport. Minister Ollongren laat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er nieuwe rekenregels zijn om de risicovloeren in gebouwen definitief te kunnen testen. De hele operatie gaat jaren duren.