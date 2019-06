Ambassadeur Marriët: Alleen Nederlandse mannen zien mij aan voor secretaresse

Van Konings­brug­ge speelt rol in Amerikaan­se film over Pickford

8:59 Jeroen van Koningsbrugge speelt een rol in Why Not Choose Love?, een Amerikaanse film over actrice Mary Pickford. Van Koningsbrugge heeft een kleine bijrol als de Amerikaanse filmproducent Adolph Zukor. De acteur was vorig jaar een aantal maanden in Los Angeles toen hij de scènes opnam.