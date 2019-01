Amsterdammer ‘hielp’ Belgen met verborgen camera bij theorie-examen

De Nederlandse eigenaar van autorijschool 100 % Geslaagd riskeert 18 maanden cel in België omdat hij zijn leerlingen met een verborgen camera en een zendertje naar het theoretisch rij-examen stuurde. Hijzelf zat op de parkeerplaats en fluisterde de juiste antwoorden in.

Mustapha El B. (39) heeft in Amsterdam een succesvolle autorijschool. Zijn leerlingen komen vooral graag naar zijn school omdat hij ook rijlessen in het Arabisch geeft. De man is zelf van Marokkaanse afkomst. In Nederland is mogelijk om met een tolk examen af te leggen, maar in België is die procedure ingewikkelder.

Daarom besloot Mustapha El B. als echte zakenman zijn actieradius naar Antwerpen uit te breiden. Hij huurde een lokaaltje op de Bisschoppenhoflaan in het Vlaamse Deurne en maakte reclame met ‘100 % Geslaagd.’

Hoe ging Mustapha te werk? De openbare aanklager legde vandaag uit hoe een zijn cliënten werd gesnapt: ,,Op 7 december 2017 waarschuwde het examencentrum in Deurne de politie omdat op de parkeerplaats een Seat Ibiza stond geparkeerd. De examinator herkende Mustapha El B. aan het stuur. Hij zag ook dat één van de kandidaten zich verdacht gedroeg. De politie hield haar aan de uitgang tegen. De vrouw, Bouchra H., bekende dat zij gefraudeerd had. In haar ruime hemd zat een verborgen cameraatje, een zendertje en oortjes verstopt. Zij had het hemd gekregen van Mustapha toen zij het examencentrum binnenging.’’

Het systeem was goed uitgekiend. Het cameraatje filmde de vragen, Mustapha kreeg die beelden op zijn laptop en hij fluisterde het antwoord in. Bouchra hoefde niets extra te betalen. Zij moest haar vrienden en kennissen voor rijlessen naar de school van Mustapha El B. te sturen.

Volgens de procureur was deze techniek eerder toegepast bij examencentra in Kontich en Sint-Niklaas. Mustapha El B. keek de techniek af van andere rijscholen. Sommige kandidaten moesten tot 1400 euro betalen om met het ‘cameravest’ examen af te leggen.

Beperkte kennis van Nederlands

Advocaat Thibaud Delva verdedigde Mustapha El B.: ,,Mijn cliënt wilde kandidaten met een taalachterstand helpen. Die mensen hadden wel de theoretische cursus gevolgd maar kwamen door hun beperkte kennis van het Nederlands niet door het examen. Mustapha beseft dat hij de verkeersveiligheid in het gedrang heeft gebracht. Al was dat gevaar beperkt. De kandidaten moesten nog slagen voor hun praktische examen, daar had hij geen vat op. Ik vraag voor mijn cliënt een opschorting van straf, of desnoods een werkstraf.’’

Mustapha El B. houdt zich nog enkel met zijn rijschool in Amsterdam bezig. Zijn rijschool in Deurne is opgedoekt.

Kandidate Bouchra H. bekende eveneens. Tegen haar vorderde de procureur 1 jaar cel. Zij benadrukte wel dat het initiatief voor het ‘valsspelen’ van Mustapha El B. kwam.