Australische dokters scheiden Siamese tweeling Nima en Dawa

De tweeling van 15 maanden oud, Nima en Dawa, zat aan elkaar vast van de borst tot en met het bekken. De doktoren van het Koninklijke Kinderziekenhuis in Melbourne moesten de gedeelde lever van de meisjes scheiden. Het moeilijkst was de ‘reconstructie’ van de onderbuikjes. De operatie is uitgevoerd door 18 chirurgen.

,,We zijn opgelucht en blij. Er is niets beter dan na een operatie aan de ouders te kunnen vertellen dat het goed is gegaan’’, aldus dokter Joe Crameri, die de operatie leidde, tijdens een persconferentie. ,,De komende 24 tot 48 uur zijn kritiek, zoals bij elke operatie. Maar we hebben vertrouwen in een goede afloop.’’