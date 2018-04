Baby voor de klas leert kinderen sociale vaardigheden

Spaanse koningin ‘gekwetst’ door mediastorm over familieruzie

De Spaanse koningin Letizia is 'getroffen, bezorgd en gekwetst' door het dinsdag plotseling opgedoken videofragment waarin ze het aan de stok lijkt te hebben met haar schoonmoeder koningin Sofia. Dat vertelde Imma Aguilar woensdag in het televisieprogramma El círculo van Telemadrid. Aguilar is oud-collega van voormalig televisiejournalist Letizia, en zou haar telefonisch hebben gesproken nadat een mediastorm was uitgebroken over de opnamen.